Σε μια περίοδο όπου οι τελικοί της GBL μονοπωλούν το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που καλύπτουν τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού βρίσκονται αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες επιθέσεις και αβάσιμες αιτιάσεις για το έργο τους. Με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τοποθετούνται δημόσια, υπερασπίζονται την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια και ζητούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων τους.Κυρίες και κύριοι, αγαπητό φίλαθλο κοινό.Θα πρέπει δυστυχώς να επισημάνουμε και να απαντήσουμε σε κάποια στρεβλά και ηθελημένα λανθασμένα συμπεράσματα που έχουν βγει για τους δυο πρώτους τελικούς της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ με επαγγελματισμό ευσυνειδησία και απέραντη υπομονή προσπαθούν να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή της καταγραφής και της μετάδοσης των τελικών ανάμεσα στους δυο αιώνιους αντιπάλους. Μέσα σε κλίμα απίστευτης έντασης και τοξικότητας και αδιανόητων συμπεριφορών παραγόντων, πρέπει να μεταφέρουμε στους Έλληνες φιλάθλους και όχι μόνο, ότι το μπάσκετ και ιδίως οι τελικοί ανάμεσα σε δυο τεράστιους συλλόγους είναι γιορτή και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.Γίναμε για άλλη μια φορά μάρτυρες μιας κόντρας μεταξύ δυο διοικήσεων και της κυβέρνησης, παραπειστικά να γίνεται πρόβλημα κάλυψης αγώνων.Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους θεωρώντας την GBL ένα από τα μεγαλύτερα project της εταιρείας, όχι μόνο θέλουν αλλά ενισχύουν με όλες τους τις δυνάμεις την ύπαρξη του Ελληνικού πρωταθλήματος στα κανάλια της ΕΡΤ.Πολλές φορές και παρά την ύπαρξη συμβολαίων και συμβατικών υποχρεώσεων, οι συνάδελφοι έχουνε κάνει πίσω στις απαιτήσεις τους για τα μέσα κάλυψης των αγώνων ώστε να εξυπηρετηθούν οι σύλλογοι. Και ενώ ουδέποτε έχουμε κάνει υποδείξεις σε κανένα επαγγελματικό κλάδο εμπλεκόμενο στους αγώνες, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε απολογούμενοι για την δουλειά μας.Σε όλο αυτό το κλίμα έρχονται να προστεθούν ανοίκειες επιθέσεις σε συναδέλφους οπερατέρ, ηχολήπτες και δημοσιογράφους όλων των καναλιών την ώρα που αυτοί καλύπτουν το ρεπορτάζ σε πανηγυρικές ή άλλες εκδηλώσεις των ομάδων.Δηλώνουμε απερίφραστα ότι καταδικάζουμε τις παραπάνω συμπεριφορές και παρ΄όλη την αγάπη μας για το Ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο, δεν θα ανεχτούμε οι συνάδελφοί μας να γίνουν τα θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων.Καλούμε την πολιτεία, τις διοικήσεις όλων των ομάδων, τις διοικήσεις όλων των καναλιών και την διοίκηση της ΕΡΤ να προστατεύσουν και να επιτρέψουν στους εργαζόμενους των 1.000€ – 1.500€ να κάνουν απερίσπαστα την δουλειά τους και τους καθιστούμε υπεύθυνους για οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια έναντι των συναδέλφων μας.Υ.Γ.: Περιμένουμε τις ανάλογες καταδικαστικές ανακοινώσεις από ΠΟΕΣΥ - ΕΣΗΕΑ – ΠΣΑΤ.Πηγή: tvnea.com