2026-06-08 14:37:00
Φωτογραφία για Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για τους Σιδηρόδρομους: Στρατιωτική Κινητικότητα – Είναι οι Ευρωπαϊκοί Σιδηρόδρομοι έτοιμοι;
Καθώς οι συγκρούσεις μαίνεται σε όλο τον κόσμο, τίθενται όλο και περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών σε όλη την Ευρώπη, και καθώς το ΝΑΤΟ απαιτεί τη θεωρητική ανάπτυξη 100.000 στρατευμάτων εντός 10 ημερών, αυτά τα ερωτήματα στρέφονται στους σιδηροδρόμους της περιοχής.Είναι η σιδηροδρομική υποδομή της Ευρώπης εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και μπορούν sidirodromikanea
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