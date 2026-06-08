2026-06-08 14:30:33

Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που κατασκευάστηκε στην Τουρκία έφτασε τα 240 χλμ./ώρα κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων δοκιμών, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Abdulkadir Uraloğlu. Το τρένο αναπτύσσεται από την Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ), την κρατική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.Σύμφωνα με τον υπουργό, οι sidirodromikanea

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