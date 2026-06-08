2026-06-08 14:59:47
Φωτογραφία για Κακάο – το κακάο δεν είναι απλώς μια λιχουδιά, αλλά ένα λειτουργικό τρόφιμο που ενισχύει τόσο την καρδιά μας όσο και το μυαλό μας
Κακάο

Μήπως είναι πιο υγιεινό χωρίς ζάχαρη και trans λιπαρά;

Μήπως οι Μάγιας είχαν δίκιο;

Μήπως η μαγική τους σοκολάτα ήταν και αυτή ένα από τα πολλά θαύματά τους;

Μήπως θα έπρεπε να τους ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι εξακολουθεί το κακάο – σε όποια του μορφή – να μας συναρπάζει εδώ και χιλιετίες;

Κακάο – και από τότε που οι Ισπανοί κονκισταδόρες το έφεραν στην Ευρώπη τον 16ου αιώνα το ζεστό αυτό ελιξίριο καταναλώθηκε και καταναλώνεται άλλοτε σαν ειδικό ποτό σε διάφορες εκτελέσεις και μορφές και άλλοτε ως φάρμακο.

Το ρόφημα του κακάο έχει χρησιμοποιηθεί για χρόνια για τη θεραπεία παθήσεων και ασθενειών.

Όταν έκανε την εμφάνισή του στη Γαλλία τον 17ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε εκτενώς “για την καταπολέμηση των ξεσπασμάτων θυμού και της κακής διάθεσης” κάτι

το οποίο η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει.

Η σοκολάτα μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες στον οργανισμό των ατόμων, τα οποία διακατέχονται από έντονο στρες και άγχος συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/kakao-to-poto-ton-theon-to-poto-toy-montezoyma-gia-ikmada-kai-neotita-2/
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