Ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα με τους τηλεθεατές να ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπέςΤο 9ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ», έρχεται με τέσσερις νέους χαρακτήρες: τους Γιάννη Αρβανίτη, Λεωνίδα Μαλτέζο, Γρηγόρη Αλευρά και Θοδωρή Ζήσογλου.Ο Πάνος Μπακανδρέας υποδύεται τον Γιάννη Αρβανίτη, βοηθό του αστυνόμου Σταύρου Ελευθερίου (Πασχάλης Τσαρούχας), στον οποίο έχει αδυναμία. Είναι κάπως ατζαμής, αλλά φιλότιμος.Ο Λευτέρης Βασιλάκης υποδύεται τον Λεωνίδα Μαλτέζο, κολλητό φίλο του Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) και εργάζεται και ο ίδιος στη γαλακτοκομική μονάδα. Είναι ντόμπρος και εργασιομανής, αλλά και καλός φίλος.Ο Ηρακλής Τσουζίνοφ υποδύεται τον Γρηγόρη Αλευρά, επιστάτη και εκπαιδευτή θαλάσσιων σπορ στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.Ο Γιάννης Ψιψιλής υποδύεται τον Θοδωρή Ζήσογλου, που εργάζεται στο ξενοδοχείο της Σκιάθου ως κηπουρός και pool boy. Είναι φιλόδοξος και αγαπά το χρήμα.Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.ΜΠΛΕ ΩΡΕΣΤο ταξίδι τους αρχίζει Δείτε το teaser:Πηγή: tvnea.com