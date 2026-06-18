2026-06-18 17:18:56
Φωτογραφία για Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Γέιδα και Ταραγόνα αποκαταστάθηκε μετά από σχεδόν τρεις ώρες διακοπής λόγω πυρκαγιάς.
Η πυρκαγιά έχει επηρεάσει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.Μετά από σχεδόν τρεις ώρες χωρίς σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ των σταθμών Γέιδα και Ταραγόνα λόγω πυρκαγιάς σε βλάστηση στην πόλη Λ'Άλμπι της Γέιδα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καταλονίας (Bombers de la Generalitat) εξουσιοδότησε την Adif ( διαχειρίστρια σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας) να sidirodromikanea
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Η σιδηροδρομική σύνδεση Βουλγαρίας-Τουρκίας εισέρχεται στην τελική φάση του.
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Η σιδηροδρομική σύνδεση Βουλγαρίας-Τουρκίας εισέρχεται στην τελική φάση του.
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