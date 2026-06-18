2026-06-18 17:18:56

Η πυρκαγιά έχει επηρεάσει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης.Μετά από σχεδόν τρεις ώρες χωρίς σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ των σταθμών Γέιδα και Ταραγόνα λόγω πυρκαγιάς σε βλάστηση στην πόλη Λ'Άλμπι της Γέιδα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καταλονίας (Bombers de la Generalitat) εξουσιοδότησε την Adif ( διαχειρίστρια σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας) να sidirodromikanea

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