2026-06-08 17:23:58
Φωτογραφία για Αναβολή της δίκης ελεγκτή της Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε επ’ αόριστον τη δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη σύμβαση 717, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που sidirodromikanea
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