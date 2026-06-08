2026-06-08 17:23:58

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε επ’ αόριστον τη δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη σύμβαση 717, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που sidirodromikanea

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