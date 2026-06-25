Την Έφη Αλεβίζου φιλοξένησαν το πρωί της Πέμπτης (25/6) στο «Νωρίς Νωρίς» ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, σε μια συζήτηση με πολλές προσωπικές και επαγγελματικές αναφορές. Η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων του Alpha αναφέρθηκε στην απόφασή της να ολοκληρώσει την πολυετή πορεία της στο κανάλι το 2022, ύστερα από 18 χρόνια παρουσίας, ενώ μίλησε και για τη νέα σελίδα που άνοιξε στη ζωή της, μετακομίζοντας μόνιμα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον σύζυγό της. Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.«Το πρώτο μου δελτίο το είπα το 2004. Ήμουν σε μία εταιρεία που κάναμε παραγωγή σε περιοδικά και κάποια στιγμή λέω “εντάξει, εδώ τα έχω κάνει όλα, να πάω κάπου αλλού”. Και έστειλα τρία βιογραφικά, στο Mega, στον ΑΝΤ1 και στον Alpha. Τότε είχε πάει πριν λίγο καιρό στον Alpha ο Χατζηνικολάου, οπότε, μου άρεσε και τον παρακολουθούσα. Με πήραν τηλέφωνο από το Mega για να κάνω ένα δοκιμαστικό για τηλεπαιχνίδι, είπα ίσως όχι καλύτερα. Και με πήραν και από τον Alpha, από τον ΑΝΤ1 δεν με πήραν ποτέ», περιέγραψε η Έφη Αλεβίζου.«Με ζήτησαν κατευθείαν για δελτίο, έκανα ένα δοκιμαστικό, με είδε ο κύριος Χατζηνικολάου, του άρεσε, κάναμε ένα interview και ξεκινήσαμε. Μάλιστα, την πρώτη μέρα που έκανα δελτίο δεν το περίμενα. Στη μεσημεριανή σύσκεψη με κοίταξε ο Νίκος Χατζηνικολάου και μου λέει “σήκω, σε λίγο θα πεις το απογευματινό δελτίο”. Πρόλαβα ίσα να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου να της πω να με δει. Δεν πρόλαβα να αγχωθώ», συνέχισε.«Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό και επίσης από την αρχή με έβαλε στα βαθιά, σε όλες τα έκτακτα, σε ό,τι οτιδήποτε, δεν έλεγε “δεν θα το πει η Έφη, θα βάλουμε κάποιον πιο έμπειρο”. Οπότε ψήθηκα σε αυτό. Ήμουν 27 χρονών, ήταν τυχερό αυτό», κατέληξε στην ιστορία της η Έφη Αλεβίζου.«Έμεινα μέχρι το 2022, 18 χρόνια. Έγιναν κάποια πράγματα και είπα “τώρα ήρθε η ώρα να φύγω”. Λίγες μέρες αφότου έφυγα, προέκυψε μια επαγγελματική πρόταση στον Βασίλη, στον άντρα μου, για τη Θεσσαλονίκη, και έτσι όπως ήμουνα που είχα ήδη φύγει από τον Alpha και ήμουν ψυχολογικά όπως ήμουν, αποφάσισα να φύγουμε.Έγιναν κάποια πράγματα και είπα “φεύγω”, δεν ήταν όλα καλά. Και μόλις ήρθε η πρόταση αυτή, του είπα “πάμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Έφη Αλεβίζου.«Η υπόθεση της Καρολάιν ήταν ίσως η μοναδική στην οποία “λύγισα” στον αέρα. Η εικόνα αυτή με το μωρό στην κηδεία, στην αγκαλιά του μπαμπά, που τότε δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνος ο δολοφόνος… Προσπάθησα, προσπάθησα, αλλά μετά δεν τα κατάφερα.Στα δελτία γενικώς ήμουν ψύχραιμη, έως και ψυχρή θα έλεγα. Πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να μην επηρεάζεται, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων που λες σε ένα δελτίο είναι αρνητικές ειδήσεις. Πρέπει λίγο να έχεις μία ισορροπία στο πώς θα αντιδράσεις, γιατί δεν τον αφορά τον άλλον που θα δει τις ειδήσεις τι πιστεύεις εσύ για αυτό που παρουσιάζεις. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο αποστασιοποιημένη, πιστεύω εγώ. Ήταν η δική μου προσέγγιση», παραδέχεται η Έφη Αλεβίζου.Πηγή: tvnea.com