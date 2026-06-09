Με άνεση στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 15.2% στο δυναμικό κοινό και άφησαν σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8.6%, ενώ το «Live You» κατέγραψε 6.1%.

Αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση της «Pop Μαγειρικής», η οποία σημείωσε 4.0%, ξεπερνώντας το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που περιορίστηκε στο 2.5%.

Πηγή: tvnea.com