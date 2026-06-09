2026-06-09 10:11:56
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κυριάρχησαν με διαφορά...

 Με άνεση στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 15.2% στο δυναμικό κοινό και άφησαν σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8.6%, ενώ το «Live You» κατέγραψε 6.1%.

Αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση της «Pop Μαγειρικής», η οποία σημείωσε 4.0%, ξεπερνώντας το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που περιορίστηκε στο 2.5%.



Πηγή: tvnea.com
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Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση
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