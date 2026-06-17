2026-06-17 11:10:17

Στην κάμερα του «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο μίλησε ο Πάνος Κατσάριδης, ξεκαθαρίζοντας το τηλεοπτικό του μέλλον. Ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας του με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στενή προσωπική σχέση που διατηρεί με τον παρουσιαστή εκτός τηλεοπτικών πλατό.



Πιο συγκεκριμένα, ο Πάνος Κατσαρίδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως “ο κύκλος μου στο Πρωινό ολοκληρώνεται 3 Ιουλίου, δεν θα συνεχίσω την επόμενη σεζόν. Στενοχωρήθηκα, από την άλλη όμως πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα για να πω την αλήθεια και θεωρούσα ότι λογικά θα συνεχίζαμε. Αλλά ΟΚ, φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή, δεν έγινε κάτι”.



“Δεν ήταν δική μου απόφαση, όχι, να αποχωρήσω. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο γιατί δεν είναι ωραίο να δημιουργούνται εντυπώσεις λάθος. Δεν είχα κανέναν λόγο που να θέλω να αποχωρήσω από την εκπομπή”.



“Όπως ποτέ δεν δέχθηκα ότι οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά, γιατί κανένας δεν θα σε βάλει στη δουλειά του και δεν θα παίξει το κεφάλι του επειδή είσαι φίλος του, έτσι και οι φιλίες δεν μετράνε και στο τέλος μιας δουλειάς” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πάνος Κατσάριδης στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha.



“Τις προσωπικές μου σχέσεις τις κρατάω έξω από τη δουλειά μου. Άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία…”



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ