2026-07-03 11:51:56
Φωτογραφία για Πάνος Αμαραντίδης: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα κάνει ενα εντυπωσιακό γκεστ στη νέα σειρά στον Alpha - Μόνιμο ρόλο δεν θέλει
Ο Πάνος Αμαραντίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Γιώργο Βιολέντη, με τον γνωστό σκηνοθέτη να απαντάει, μεταξύ άλλων, και για την πρόταση που έχει κάνει στον Πάνο Μιχαλόπουλο για να επιστρέψει τηλεοπτικά.

«Το ωραίο στη δουλειά μας είναι η διαχρονικότητα. Το “Άκρως οικογενειακόν” γράφτηκε το 2000 και είναι ακόμα επίκαιρο», είπε αρχικά ο Πάνος Αμαραντίδης.

Ο Πάνος Αμαραντίδης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Οι μαθητές μου στο σχολείο ήταν η καθημερινή μου AGB, μου έκαναν κριτική σε αυτά που έβλεπαν. Το “Εμείς κι Εμείς” βγήκε στον αέρα μία εβδομάδα πριν από τα “Φιλαράκια”. Δεν ξέραμε καν τι είναι αυτή η σειρά».

Για την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου, ο Πάνος Αμαραντίδης απάντησε: «Ετοιμάζω μια οικογενειακή κομεντί για τον Alpha! Υπήρξε μια φιλολογία και ένα άκουσμα, αλλά αυτά που γράφτηκαν δεν ήταν σωστά.

Ο Πάνος έχει δεσμευτεί να μου κάνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό γκεστ. Το να είναι ένας μόνιμος ρόλος, το συζητήσαμε και νομίζω ότι δεν θέλει».

Πηγή: tvnea.com
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