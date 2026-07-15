2026-07-15 13:32:26
Φωτογραφία για Εξαιρετικές λύσεις για πλήρη αξιοποίηση του χώρου σε 31τμ

Η έξυπνη διαρρύθμιση και οι προσεκτικά σχεδιασμένες ειδικές κατασκευές μετατρέπουν αυτό το διαμέρισμα των μόλις 31 τ.μ. σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο διαβίωσης.

Το έπιπλο «ντουλάπι» που κρύβει το κρεβάτι τοίχου όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται είναι ασφαλώς η κορυφαία επιλογή που έχει χρησιμοποιηθεί για σημαντική εκμετάλλευση χώρου. Όμως και επιλογές όπως οι κατασκευή εσοχών σε τοίχους, αντί για την τοποθέτηση κάποιου επίπλου, η γωνιακή τοποθέτηση του κεντρικού μέρους της κουζίνας, η απαλή χρωματική παλέτα σε γήινους τόνους, η χρήση ευέλικτων και εύκολα μετακινούμενων καθισμάτων και βοηθητικών τραπεζιών, η επένδυση καθρέφτη στο έπιπλο του κρεβατιού και το ψυγείο που αυξάνει την φωτεινότητα και την προοπτική, όπως και η εκμετάλλευση του χώρου εισόδου με την τοποθέτηση ντουλάπας συμβάλλουν εξίσου στην γενική και κάθε παρά ασφυκτική αίσθηση που δημιουργεί ο χώρος. 



Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια γκαρσονιέρα στην οποία έχει αξιοποιηθεί με τον ιδανικό τρόπο ακόμη και το τελευταίο τμ, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. 



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Λειτουργικότητα και αισθητική σε 34τμ

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