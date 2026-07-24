2026-07-24 13:35:55

Σε κλίμα βαριάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Γιώργο Τουρασή, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή και κηδεύτηκε σήμερα.Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Φοίνικα, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στα Κοιμητήρια Καλαμαριάς.Όσοι μίλησαν για τον εκλιπόντα είχαν μόνο καλά λόγια να πουν.«Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος. Δεν είχε ταίρι, sidirodromikanea

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