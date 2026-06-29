Leonurus cardiaca L*:- ο βασικός σύμμαχος της βαλεριάνας στην υποστήριξη της καρδιάς μας!Family - LamiaceaeGenus - LeonurusSpecies - Leonurus cardiacaBinomial name - Leonurus cardiaca LΛεόνουρος - μας θυμίζει κάτι η λέξη;για να δούμε:και ναι το όνομα του γένους Leonurus προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις λιοντάρι και ουρά αναφερόμενο στην ταξιανθία.Το συγκεκριμένο επίθετο cardiaca προέρχεται από λατινική λέξη που σημαίνει χρήση για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων, αναφερόμενο στην ιατρική χρήση του φυτού ως διεγερτικό της καρδιάς.και- διαθέτει ηρεμιστικές ιδιότητες (έχει ισχυρή ηρεμιστική δράση)- μειώνει την αρτηριακή πίεση, επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό,- ασκεί αρνητική χρονότροπη δράση,- ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό σε περιπτώσεις αυτόνομης αγγειακής διαταραχής**,- εμφανίζει καρδιοτονικές ιδιότητες,- σε καρδιαγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης,της στενοκαρδίας,της καρδιοσκλήρωσης και της μυοκαρδίτιδας,της ταχυκαρδίας και της καρδιακής ανεπάρκειας, ασκεί ευνοϊκή επίδραση στην πορεία της νόσου.- ρυθμίζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος,- ομαλοποιεί το μεταβολισμό των λιπών, των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών,- αποτελεί εξαιρετικό σπασμολυτικό,- έχει υποτασική δράση,- διαθέτει αντισπαστική, διουρητική, αντιφλεγμονώδη και γενική τονωτική δράση,- μειώνει την αυξημένη νευρική διεγερσιμότητα,- είναι αποτελεσματικό στην ψυχασθένεια(2)τη νευρασθένεια και τις νευρώσεις που συνοδεύονται από αϋπνία,αίσθημα έντασης και αυξημένη αντιδραστικότητα.- χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης,- διορθώνει τις λειτουργικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και του αυτόνομου νευρικού συστήματος κατά την προκλιμακτηριακή περίοδο και την κλιμακτηριακή περίοδο, γενικά είναι ρυθμιστής του εμμηνορροϊκού κύκλου,- βοηθά σε περιπτώσεις μετεωρισμού και άλλων γαστρεντερικών παθήσεων,- έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των εκχυλισμάτων του, σε περιπτώσεις δυσπεπτικών συμπτωμάτων,έλκους του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου (ιδιαίτερα σε συνδυασμό με αυξημένη δραστηριότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος),πνευμονικής φλεγμονής,βρογχικού άσθματος,δύσπνοιας,χρόνιου βήχα,νόσου του Basedow***, παραλύσεων, επιληψία, νευραλγίες και εγκεφαλικές κακώσεις, αιμορραγίες της μήτρας και επώδυνες εμμηνορροϊκές περιόδους.επίλογοςΤο Leonurus cardiaca είναι ένα πολυετές είδος μέντας (1) με μακρά ιστορία χρήσης ως ιαματικό/θεραπευτικό βότανο.Παράγει μια μεγάλη ποικιλία φυτοχημικών με φαρμακολογικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαταραχών άγχους και ύπνου,καρδιακών διαταραχών και για τη μείωση της φλεγμονής.Παραδόξως, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την οικολογία βλάστησης των σπόρων του είναι ελάχιστες.Η χρήση του έχει τεκμηριωθεί από την αρχαιότητα, ειδικά ως καρδιοτονωτικό και για τη θεραπεία γυναικολογικών παθήσεων.Η σύνθεσή του (κυριαρχείται από furanic diterpenes,alkaloids,sterols και iridoids) έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει σύνθετη βιολογική δράση, με καρδιοπροστατευτικές,αντιοξειδωτικές,αντιμικροβιακές,αντιφλεγμονώδεις,αναλγητικές,νεφροπροστατευτικές και αντιιικές ιδιότητες, μεταξύ άλλων.ίαμα-. κάθε ίαμα μπορεί να λειτουργεί ως φάρμακο, αλλά δεν είναι κάθε φάρμακο ίαμα!Στην αρχαία Ελλάδα, η λέξη "φάρμακον" είχε διττή σημασία, αφού μπορούσε να δηλώνει εξίσου το θεραπευτικό βότανο ή το δηλητήριο.Το "ίαμα" προέρχεται από το ρήμα ἰάομαι (θεραπεύω) και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αποκατάσταση της υγείας.λεόνουρος - όλα τα φάρμακα σε ένα μόνο βότανο!#. σημειώσεις:Δεν χρησιμοποιούμε ΠΟΤΕ βότανα ή αιθέρια έλαια, στα οποία έχουμε αλλεργίαTo botanologia.gr είναι, αυστηρά, ένας ιστότοπος ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τα βότανα.Το περιεχόμενο δεν προορίζεται να υποκαταστήσει επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία.Πάντα να ζητάμε τη συμβουλή του γιατρού μας ή άλλου ειδικευμένου γιατρού, για ιατρικά θέματα και προβλήματα που μας απασχολούν.Δεν παραβλέπουμε ποτέ επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές.Αν σε κάποιο προϊόν είμαστε αλλεργικοί δεν το χρησιμοποιούμε, επίσης δεν χρησιμοποιούμε προϊόντα και συστατικά που δεν ανέχεται το δέρμα μαςΔεν χρησιμοποιούμε βότανα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης , σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα ακόμα και συμπληρώματα χωρίς την γνώμη γιατρού μαςκείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-botanologia.gr#. σημειώσεις:(2) ο όρος ψυχασθένεια (ή ψυχική ασθένεια) είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει διάφορες διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τη διάθεση,τη σκέψη και τη συμπεριφορά ενός ατόμου.Περιλαμβάνει τόσο πιο κοινές καταστάσεις, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, όσο και πιο σύνθετες, όπως οι ψυχωσικές διαταραχές (π.χ. σχιζοφρένεια)** ως αυτόνομη αγγειακή διαταραχή αναφέρεται συνήθως η βλάβη στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) που ελέγχει ακούσιες λειτουργίες, όπως η διαστολή ή συστολή των αιμοφόρων αγγείων, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση. Όταν το σύστημα αυτό δυσλειτουργεί, προκαλούνται προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία του αίματος.*** η νόσος του Basedow (γνωστή και ως νόσος του Graves) είναι μια αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υπερθυρεοειδισμό). Το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα που διεγείρουν τον θυρεοειδή να παράγει υπερβολικές ποσότητες ορμονών(1) Τα Lamiaceae είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια που περιλαμβάνει περίπου 236 γένη και 7000 είδη, πολλά από τα οποία είναι αρωματικά και έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως φαρμακευτικά και μαγειρικά βότανα.Το γένος Leonurus περιλαμβάνει 24 είδη, τα οποία έχουν όλα μια αυτοφυή περιοχή εξάπλωσης.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6500680/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464615002777https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/leonuri-cardiacae-herbahttps://read.qxmd.com/read/23042598/leonurus-cardiaca-l-motherwort-a-review-of-its-phytochemistry-and-pharmacologyhttps://www.cambridge.org/core/journals/seed-science-research/article/seed-germination-ecology-of-the-medicinal-plant-motherwort-leonurus-cardiaca/1E7B491C06EC9E50455F4BA5C26ACA9Ehttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.4850ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org