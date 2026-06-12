2026-06-12 16:38:28
Φωτογραφία για Κυβερνοάσκηση της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας στις υποδομές μεταφορών.
Περίπου 5.000 ειδικοί συμμετείχαν σε μια πανευρωπαϊκή άσκηση στον κυβερνοχώρο για να ελέγξουν πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη σε επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών.Η Cyber ​​Europe 2026 αυτή την εβδομάδα – 10/11 Ιουνίου – ήταν επίσης η πρώτη πανευρωπαϊκή δοκιμή του σχεδίου της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο του 2025, το οποίο διευκρινίζει τους ρόλους και τις ευθύνες σε μια κρίση.Η άσκηση, η οποία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Martin Sion της Alstom νέος πρόεδρος της UNIFE.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Martin Sion της Alstom νέος πρόεδρος της UNIFE.
Hellenic Train : Προσωρινά ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία κοντά στο σταθμό Αθηνων λόγω εμποδίου στη γραμμή.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train : Προσωρινά ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία κοντά στο σταθμό Αθηνων λόγω εμποδίου στη γραμμή.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
«Θα καταστρέψουμε τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές» χωρίς σχέδιο της ΕΕ, προειδοποιεί ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών.
«Θα καταστρέψουμε τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές» χωρίς σχέδιο της ΕΕ, προειδοποιεί ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών.
Τζιτζικώστας στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών: «Οι Ευρωπαίοι θέλουν μεταφορές που εμπιστεύονται».
Τζιτζικώστας στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών: «Οι Ευρωπαίοι θέλουν μεταφορές που εμπιστεύονται».
Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν αδύναμη εποπτεία του Ταμείου Μεταφορών των Βαλκανίων ύψους 527 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν αδύναμη εποπτεία του Ταμείου Μεταφορών των Βαλκανίων ύψους 527 εκατομμυρίων ευρώ.
Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Το βιογραφικό του.
Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Το βιογραφικό του.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η συμβολή του Π.Φ.Σ. και η συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στην ομαλή έναρξη λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ
Η συμβολή του Π.Φ.Σ. και η συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στην ομαλή έναρξη λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ
Γιάννης Ζουγανέλης: Επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωτότυπη ταξιδιωτική εκπομπή... - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
Γιάννης Ζουγανέλης: Επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωτότυπη ταξιδιωτική εκπομπή... - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
«Άγιος Ιωσήφ»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ιστορικής σειράς του MEGA
«Άγιος Ιωσήφ»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ιστορικής σειράς του MEGA
Παγώνει projects του ALPHA που βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης...
Παγώνει projects του ALPHA που βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης...
Επίτευγμα μηχανικής: Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα σε μόνιμο παγετό κλείνει 20 χρόνια αξιοπιστίας.
Επίτευγμα μηχανικής: Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα σε μόνιμο παγετό κλείνει 20 χρόνια αξιοπιστίας.