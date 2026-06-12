2026-06-12 16:38:28

Περίπου 5.000 ειδικοί συμμετείχαν σε μια πανευρωπαϊκή άσκηση στον κυβερνοχώρο για να ελέγξουν πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη σε επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών.Η Cyber ​​Europe 2026 αυτή την εβδομάδα – 10/11 Ιουνίου – ήταν επίσης η πρώτη πανευρωπαϊκή δοκιμή του σχεδίου της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο του 2025, το οποίο διευκρινίζει τους ρόλους και τις ευθύνες σε μια κρίση.Η άσκηση, η οποία sidirodromikanea

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