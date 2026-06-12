Σήμερα, τελευταία ημέρα σχολικής ζωής, επισκεφθήκαμε το θωρηκτό "Αβέρωφ" και εντυπωσιαστήκαμε από τους χώρους όπου η ζωντανή ιστορία της Ελλάδας έγινε πραγματικότητα. Το πολεμικό πλοίο που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τους θριάμβους του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μας, κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, παραμένει πάντοτε ένα απαράμιλλο πλωτό μουσείο. Δείτε ή κατεβάστε τις φωτογραφίες από την ημέρα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην εικόνα που προηγείται...

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