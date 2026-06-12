2026-06-12 18:58:53
Φωτογραφία για Σχολική ζωή: Επίσκεψη στο θωρηκτό Αβέρωφ

 



Σήμερα, τελευταία ημέρα σχολικής ζωής, επισκεφθήκαμε το θωρηκτό "Αβέρωφ" και εντυπωσιαστήκαμε από τους χώρους όπου η ζωντανή ιστορία της Ελλάδας έγινε πραγματικότητα. Το πολεμικό πλοίο που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τους θριάμβους του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μας, κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, παραμένει πάντοτε ένα απαράμιλλο πλωτό μουσείο. Δείτε ή κατεβάστε τις φωτογραφίες από την ημέρα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην εικόνα που προηγείται... 

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train : Προσωρινά ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία κοντά στο σταθμό Αθηνων λόγω εμποδίου στη γραμμή.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train : Προσωρινά ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία κοντά στο σταθμό Αθηνων λόγω εμποδίου στη γραμμή.
Κόπηκε το καλώδιο της ηλεκτροδότησης – Καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κόπηκε το καλώδιο της ηλεκτροδότησης – Καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επίσκεψη Γεωργιάδη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση ΦΥΚ σε δικαιούχο ασθενή
Επίσκεψη Γεωργιάδη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση ΦΥΚ σε δικαιούχο ασθενή
Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας σε τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.
Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας σε τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.
Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο πάρκο ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη – Παραγωγή φαρμάκων για όλη την Ευρώπη
Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο πάρκο ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη – Παραγωγή φαρμάκων για όλη την Ευρώπη
Σε φάση υλοποίησης η ανάπλαση του παλαιού αμαξοστασίου ΟΣΕ – Επίσκεψη Τσίρμπα στο έργο.
Σε φάση υλοποίησης η ανάπλαση του παλαιού αμαξοστασίου ΟΣΕ – Επίσκεψη Τσίρμπα στο έργο.
Επίσκεψη Χρίστου Δήμα στο Δήμο Κιλελέρ: Το καλοκαίρι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας- Βόλου.
Επίσκεψη Χρίστου Δήμα στο Δήμο Κιλελέρ: Το καλοκαίρι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας- Βόλου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυβερνοάσκηση της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας στις υποδομές μεταφορών.
Κυβερνοάσκηση της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας στις υποδομές μεταφορών.
Ο Martin Sion της Alstom νέος πρόεδρος της UNIFE.
Ο Martin Sion της Alstom νέος πρόεδρος της UNIFE.
Η συμβολή του Π.Φ.Σ. και η συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στην ομαλή έναρξη λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ
Η συμβολή του Π.Φ.Σ. και η συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στην ομαλή έναρξη λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ
Γιάννης Ζουγανέλης: Επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωτότυπη ταξιδιωτική εκπομπή... - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
Γιάννης Ζουγανέλης: Επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωτότυπη ταξιδιωτική εκπομπή... - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
«Άγιος Ιωσήφ»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ιστορικής σειράς του MEGA
«Άγιος Ιωσήφ»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ιστορικής σειράς του MEGA