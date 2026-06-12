Αθήνα, 12 Ιουνίου 2026

Αριθμ. Πρωτ. 2764

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Η συμβολή του Π.Φ.Σ. και η συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στην ομαλή έναρξη λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και μετά την παράταση που δόθηκε μέχρι χθες στη νέα πύλη ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ για την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε συνολικά για τις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλαμε όλοι μαζί όλο το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή μας στη συγκεκριμένη ψηφιακή μεταρρύθμιση που αφορά τα φαρμακεία της χώρας.

Παρακολουθώντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης των υποβολών ΕΟΠΥΥ μηνός Μαΐου σε συνεργασία με τα μηχανογραφικά προγράμματα δεν υπήρξε κανένα συστημικό πρόβλημα. Ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι...

... με συντονισμένες προσπάθειες του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων προχωράμε σε ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που είναι υποχρεωτικές, χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων μας.

Όπως γνωρίζετε, με παρέμβαση στον ΕΟΠΥΥ πετύχαμε τη μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύο φορές ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής, τεχνικής προετοιμασίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Παράλληλα, οργανώσαμε ως διοίκηση και τη μηχανογραφική ομάδα την συνεργασία με τα προγράμματα φαρμακείου και μία ολοκληρωμένη υποστήριξη προς τα φαρμακεία μέσα από δύο διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, αναλυτικούς οδηγούς και manual, καθημερινό help desk για επίλυση προβλημάτων, ώστε αυτά να μειωθούν έως του μηδενισμού τους και η μετάβαση να πραγματοποιηθεί με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τα φαρμακεία και τους συναδέλφους.

Άλλωστε, όλες οι μεγάλες ψηφιακές αλλαγές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στον χώρο του φαρμακείου – ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τακτικός έλεγχος συνταγών, άυλες συνταγές και γνωματεύσεις, πλατφόρμα edapy, HMVO, myData, B2G, πλατφόρμες υπηρεσιών, Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κ.α. – προχώρησαν επειδή υπήρξε υπεύθυνη στάση, διαρκής διεκδίκηση βελτιώσεων και ουσιαστική συμμετοχή του κλάδου στη διαμόρφωση λύσεων και διαδικασιών. Πάντα σε συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας.

Ο Π.Φ.Σ. θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να παρεμβαίνει έγκαιρα, να διεκδικεί βελτιώσεις, να στηρίζει τους φαρμακοποιούς στην καθημερινότητά τους και να διασφαλίζει ότι κάθε αναγκαία αλλαγή θα υλοποιείται με όρους λειτουργικότητας και ασφάλειας για το ελληνικό φαρμακείο.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ





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