Ανατροπή καταγράφεται στον τηλεοπτικό σχεδιασμό του ALPHA για την επόμενη σεζόν, καθώς

η σειρά «Θαύμα», που βασίζεται στο διεθνώς επιτυχημένο format του The Good Doctor, δεν θα προχωρήσει τελικά στην παραγωγή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MyTV, το πρότζεκτ βρισκόταν σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και συγκαταλεγόταν στις πιο φιλόδοξες επενδύσεις μυθοπλασίας του καναλιού για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Ωστόσο, παρά την προεργασία που είχε ήδη γίνει, αποφασίστηκε η οριστική απόσυρσή του από τον προγραμματισμό.

Μάλιστα, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε επιλεγεί ο Δημήτρης Καπουράνης, ενώ είχαν ήδη δρομολογηθεί βασικές παραγωγικές διαδικασίες, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και πλάνο για έναν μεγάλο αριθμό επεισοδίων.

Η απόφαση του Alpha να «παγώσει» το «Θαύμα» προκάλεσε αίσθηση στον τηλεοπτικό χώρο, καθώς το project θεωρούνταν ιδιαίτερα δυναμικό τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και εμπορικής προοπτικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες που οδήγησαν στην ακύρωση, με το κανάλι να επαναπροσδιορίζει πλέον τη στρατηγική του στη μυθοπλασία.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στον σχεδιασμό του Alpha για τη σεζόν 2026-2027, καθώς το «Θαύμα» αποτελούσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects που βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης.

Πηγή: tvnea.com