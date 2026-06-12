2026-06-12 13:29:06
Φωτογραφία για Γιάννης Ζουγανέλης: Επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωτότυπη ταξιδιωτική εκπομπή... - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε



Σε νέα τηλεοπτική επιστροφή ετοιμάζεται ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο στη σάτιρα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας όσο και στη σχέση του με την κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τονίζοντας πως προσεγγίζει την πορεία της πλέον περισσότερο ως συνάδελφος και δημιουργός, παρά αποκλειστικά ως πατέρας.

«Έχω αποστασιοποιηθεί με την έννοια “κόρη μου”. Την αντιμετωπίζω μέσα από τη ματιά του συνθέτη», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του στην καλλιτεχνική της διαδρομή.

Παράλληλα, ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για τη διαχρονική του σχέση με τη σάτιρα, επισημαίνοντας πως μπορεί να παραμείνει αιχμηρή χωρίς να γίνεται προσβλητική. «Μπορείς να κάνεις όποια σάτιρα θέλεις χωρίς να θίξεις κανέναν», ανέφερε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η επιστροφή του στην τηλεόραση, καθώς όπως αποκάλυψε ετοιμάζει μια νέα ψυχαγωγική ταξιδιωτική εκπομπή για το OPEN. Το project θα συνδυάζει ταξίδια και μουσική, χωρίς να έχει τον κλασικό ρόλο του παρουσιαστή.

«Θα είναι μια εκπομπή ψυχαγωγίας με ταξίδια και μουσική, αλλά δεν θα είμαι ακριβώς παρουσιαστής», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για ένα πιο ελεύθερο και δημιουργικό τηλεοπτικό concept.

Η νέα εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη νέα τηλεοπτική σεζόν, είτε τον Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο.



Πηγή: tvnea.com
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