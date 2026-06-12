2026-06-12 20:44:56

Σε νεότερη ανακοίνωση η Hellenic Train αναφερει:Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 19:52 αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC56(Αθήνα -Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με καθυστέρηση 120 λεπτών. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και sidirodromikanea

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