2026-06-12 20:23:35
Φωτογραφία για Κόπηκε το καλώδιο της ηλεκτροδότησης – Καθυστερήσεις και ματαιώσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού.
Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα δρομολόγια του ΟΣΕ και του Προαστιακού, καθώς για ακόμη μια φορά εμφανίζεται σημαντική βλάβη που δημιουργεί «μπάχαλο σε όλο το σιδηροδρομικό σύστημα.Όπως καταγράφεται στην φωτογραφία που δημοσιεύει η «Εφ.Συν.» στο σημείο του δικτύου που η γραμμή είναι μονή, πριν από τους Αγίους Αναργύρους, το καλώδιο της ηλεκτροδότησης κόπηκε sidirodromikanea
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Hellenic Train : Σταδιακή αποκατάταση της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι.
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Hellenic Train : Σταδιακή αποκατάταση της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι.
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