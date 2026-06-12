2026-06-12 20:23:35

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα δρομολόγια του ΟΣΕ και του Προαστιακού, καθώς για ακόμη μια φορά εμφανίζεται σημαντική βλάβη που δημιουργεί «μπάχαλο σε όλο το σιδηροδρομικό σύστημα.Όπως καταγράφεται στην φωτογραφία που δημοσιεύει η «Εφ.Συν.» στο σημείο του δικτύου που η γραμμή είναι μονή, πριν από τους Αγίους Αναργύρους, το καλώδιο της ηλεκτροδότησης κόπηκε sidirodromikanea

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