Την αποχώρησή της από το OPEN υπέβαλε σήμερα η γνωστή δημοσιογράφος και υπεύθυνη καλεσμένων Ζέτα Κατωπόδη, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σημαντικής συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, η έμπειρη δημοσιογράφος θα παραμείνει κανονικά στα καθήκοντά της έως το τέλος του μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η μετάβαση και οι εκκρεμότητες της ενημερωτικής ζώνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η Ζέτα Κατωπόδη δέχθηκε προτάσεις από περισσότερους του ενός τηλεοπτικούς σταθμούς. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του TVNEA.com, όλα δείχνουν πως η ΕΡΤ αποτελεί αυτή τη στιγμή τον επικρατέστερο προορισμό για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.







Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από καμία πλευρά, ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς οι συζητήσεις φαίνεται να βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Πηγή: tvnea.com