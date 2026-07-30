2026-07-30 09:58:20
Φωτογραφία για Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στο OPEN
Ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και η σημαντική αναμέτρηση θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ελεύθερη τηλεόραση του OPEN.

Συντονιστείτε, Πέμπτη στις 20:45 στο OPEN και απολαύστε τον αγώνα ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς της νίκης του δικεφάλου με 3-2 στην Πολωνία.

Από τις 20:00 το OPEN σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης με το pre game show, για το ρεπορτάζ των δύο μονομάχων και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και στις 20:45 η σέντρα του αγώνα τον οποίον θα περιγράψει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.

 ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, στις 20:45, ο κρίσιμος αγώνας για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Πηγή: tvnea.com
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