2026-06-13 10:54:22
Φωτογραφία για Νέα έκτακτη εκπομπή για τον Πέτρο Κουσουλό...
Επειδή η αλήθεια δεν περιμένει, η «Νύχτα αποκαλύψεων» έρχεται εκτάκτως αυτό το Σάββατο για να φωτίσει, μέσα από σκληρή έρευνα και αποκλειστικά ρεπορτάζ, την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 23:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, ανοίγει τον φάκελο των ιατρικών λαθών και των σοβαρών ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Μαρτυρίες ασθενών, καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα και ντοκουμέντα που φέρνουν στο φως δύσκολες αλήθειες για την καθημερινότητα μέσα σε νοσοκομεία και κλινικές. Από καθυστερήσεις και λανθασμένες εκτιμήσεις μέχρι περιστατικά που άλλαξαν ζωές, η εκπομπή επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, εκεί που για πολλούς υπάρχει ακόμη σιωπή.

Στο στούντιο, καλεσμένος ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τοποθετείται για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται. Παρεμβαίνει στη συζήτηση για τις παθογένειες του συστήματος, τις καταγγελίες πολιτών και τα σημεία που χρειάζονται άμεσες αλλαγές.

Μια εκπομπή που φέρνει στο ίδιο τραπέζι την κοινωνία, τους ασθενείς και την πολιτεία, εκεί όπου η συζήτηση για την υγεία δεν μπορεί να περιμένει.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, εκτάκτως το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 23:00, στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
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