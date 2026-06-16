2026-06-16 12:12:01

Νέα τηλεοπτικά δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται γύρω από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ, με πληροφορίες να αναφέρουν πιθανή αλλαγή στη ζώνη μετάδοσής του.



Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο TVNEA.COM, το κανάλι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετακίνησης του «Ρουκ Ζουκ» από την καθημερινή απογευματινή ζώνη στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Πρόκειται για μια κίνηση που, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα αλλάξει σημαντικά τον προγραμματισμό του σταθμού, αλλά και τη στρατηγική αξιοποίησης της εκπομπής.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος της πιθανής αναπροσαρμογής είναι η ενίσχυση του weekend slot με ένα ήδη «δυνατό χαρτί» της ψυχαγωγίας, ώστε να ενισχυθεί η τηλεθέαση σε μια ζώνη που παραδοσιακά παρουσιάζει αυξημένο ανταγωνισμό αλλά και διαφορετικές συνήθειες τηλεθέασης από το καθημερινό πρόγραμμα.



Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τον ΑΝΤ1, το σενάριο της μετακόμισης φαίνεται να βρίσκεται στο τραπέζι, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς το κανάλι προετοιμάζει το νέο του πρόγραμμα.



Σε κάθε περίπτωση, το «Ρουκ Ζουκ» παραμένει ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα formats της μεσημεριανής ζώνης, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να συνεχίζει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ