2026-07-04 10:43:24
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης, καταγράφοντας 10.4% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6.9%, ενώ το «Live You» σημείωσε 5.3%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 4.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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