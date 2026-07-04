2026-07-04 10:43:24

Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης, καταγράφοντας 10.4% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6.9%, ενώ το «Live You» σημείωσε 5.3%.



Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 4.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com



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