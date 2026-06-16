Η τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό» αποτέλεσε θέμα συζήτησης το πρωί της Τρίτης (16/6) στο «Happy Day», με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου και να σχολιάζουν τις τοποθετήσεις του παρουσιαστή.Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επισημάνσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με τη θεματολογία των πρωινών εκπομπών, υποστηρίζοντας πως η επικαιρότητα και τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα κυριαρχούν πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της ζώνης. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πρωινή τηλεόραση με μια εκπομπή που θα δίνει έμφαση αποκλειστικά στην ψυχαγωγία, το χιούμορ και τη χαλαρή διάθεση, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της ραδιοφωνικής του παρουσίας.«Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχει πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο, ξέρεις, σου σφίγγουν την καρδούλα. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα», ξεκίνησε να λέει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.«Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα; Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα, υπάρχει μία κόντρα χρόνων. Επίσης, υπάρχει μία -πώς να το πω;- πρόταση χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει στο πρωινό. Δεν το έχει κρύψει ότι θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους. Αυτό που κάνει το ραδιόφωνο λίγο-πολύ να το κάνει και στην τηλεόραση με την ίδια παρέα», σχολίασε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.«Τι σας κάνει εντύπωση από αυτό που ακούσατε; Ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτό που σκέφτεται, αυτό και κάνει. Δεν νομίζω να το πολυσκέφτηκε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι, αυτό που εκείνη την ώρα ήθελε να κάνει, αυτό έκανε», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.«Αλλά εγώ εκεί που λυπήθηκα τον Γιώργο – και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πολύ σοβαρά – είναι ότι πάει να του πει «εμάς γιατί μας βάζεις, κι εμείς παίζουμε ψυχαγωγικά θέματα;», και είναι αυτό που λες, «τι ήθελες να ρωτήσεις;», γιατί εκεί τον αποτελείωσε», τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Πηγή: tvnea.com