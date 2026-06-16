2026-06-16 12:12:01
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: «Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση – ήρθε η ώρα της ουσίας»
Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε δημόσια στα σχόλια που προέκυψαν μετά τη χθεσινή (15/6) τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό».

Οι δύο παρουσιαστές του ΑΝΤ1 είχαν έναν έντονο διάλογο γύρω από τη θεματολογία των πρωινών εκπομπών της ζώνης 10:00-13:00, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί σε μεγάλο βαθμό στην επικαιρότητα και την κοινωνική ειδησεογραφία.

Σήμερα, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια σύντομη τοποθέτηση στον αέρα, επιστρέφοντας ουσιαστικά στη συζήτηση που είχε ανοίξει την προηγούμενη ημέρα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Να πω και κάτι, γιατί το ‘χω απωθημένο μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να ‘σαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί αυτό κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ’ τον καθένα μας, που το ‘χουμε κάνει κι εμείς –εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ», ξεκίνησε να λέει ο παρουσιαστής.


«Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά –γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ– ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία.

Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο –εσείς θα το πείτε αυτό– θέλω να ‘χω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να ‘χω και ένα διακύβευμα: ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία», συνέχισε.

«Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: tvnea.com
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