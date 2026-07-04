2026-07-04 12:26:50
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε με 26.3% – Πρωταγωνιστής και το «Σόι Σου»
Το Μουντιάλ 2026 | Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο κατέκτησε την κορυφή της prime time ζώνης, σημειώνοντας 26.3% στο δυναμικό κοινό. Πολύ υψηλά κινήθηκε και η αναμέτρηση Αυστραλία - Αίγυπτος, η οποία κατέγραψε 23.0%.

Από τα προγράμματα ψυχαγωγίας και μυθοπλασίας, το «Το Σόι Σου (E)» σημείωσε 20.2%, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή εκτός ποδοσφαίρου.

Το «Πενήντα - Πενήντα (E)» κατέγραψε 12.0%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» και η «Γη της Ελιάς - 5ος Κύκλος» σημείωσαν από 11.7% και 11.3% αντίστοιχα. Στο ίδιο ποσοστό (11.3%) κινήθηκε και το «Μπαμπά Σ' Αγαπώ (E)».

Ακολούθησαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 9.5%, ο «Τρελοπενηντάρης» και το «Έχω Παιδιά - 2ος Κύκλος (E)» με 6.6%, οι «Σούπερ Ήρωες (E)» με 5.7%, η «Σοφερίνα» με 4.8%, ο «Γύρος του Κόσμου σε 80 Μέρες» και το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 4.5%, το «Lingo (E)» με 4.3%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 3.0%, ενώ οι «Νύχτες στη Ροδάνθη» στο Open περιορίστηκαν στο 1.8%.

Πηγή: tvnea.com
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