Οι αρχές ανακοίνωσαν τουλάχιστον 9 νεκρούς και 25 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου και λεωφορείου στη Ζιμπάμπουε.
2026-06-17 06:42:31
Η αστυνομία και οι σιδηροδρομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σκοτώθηκαν μετά τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στη Ζιμπάμπουε.ΧΑΡΑΡΕ, Ζιμπάμπουε -- Ένα εμπορικό τρένο και ένα λεωφορείο συγκρούστηκαν στη Ζιμπάμπουε την Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με την αστυνομία και sidirodromikanea
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