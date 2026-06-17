2026-06-17 06:42:31

Η αστυνομία και οι σιδηροδρομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σκοτώθηκαν μετά τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στη Ζιμπάμπουε.ΧΑΡΑΡΕ, Ζιμπάμπουε -- Ένα εμπορικό τρένο και ένα λεωφορείο συγκρούστηκαν στη Ζιμπάμπουε την Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με την αστυνομία και sidirodromikanea

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