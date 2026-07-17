2026-07-17 23:15:20
Φωτογραφία για Ο πρωθυπουργός Μόντι σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του πρώτου τρένου με υδρογόνο στην Ινδία, αποκαλώντας το επιτυχημένο παράδειγμα της καμπάνιας «Make in India»
Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε την Παρασκευή το πράσινο φως για την έναρξη λειτουργίας του πρώτου τρένου υδρογόνου στην Ινδία που συνδέει το Τζιντ και το Σονιπάτ στη Χαριάνα, χαρακτηρίζοντάς το ένα σημαντικό άλμα προς την πράσινη κινητικότητα και ένα επιτυχημένο παράδειγμα της καμπάνιας «Make in India».Με αυτό, η Ινδία έχει ενταχθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα χωρών που διαθέτουν σε λειτουργία sidirodromikanea
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