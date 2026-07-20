2026-07-20 06:57:44

Ένας 26χρονος εργαζόμενος ασφαλείας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από βίαιη επίθεση σε τρένο. Οι αρχές ερευνούν τι συνέβη.Σε εφιάλτη κατέληξε ένας απλός έλεγχοςΉταν μια συνηθισμένη διαδρομή με περιφερειακό τρένο στη νοτιοδυτική Γερμανία. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένας τυπικός έλεγχος εισιτηρίων θα κατέληγε σε ακόμη ένα περιστατικό που συγκλονίζει τη χώρα.Όλα ξεκίνησαν όταν ένας sidirodromikanea

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