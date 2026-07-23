2026-07-23 06:48:56

Ένας 70χρονος κάτοικος του Χαϊντεραμπάντ, στον οποίο αρνήθηκαν την επιστροφή χρημάτων μετά την ακύρωση του τρένου του λόγω πλημμυρών, κέρδισε μια παρατεταμένη νομική μάχη εναντίον των Ινδικών Σιδηροδρόμων.Η Επιτροπή Καταναλωτών διέταξε τους σιδηροδρόμους να επιστρέψουν το ποσό του εισιτηρίου του με τόκους και να καταβάλουν ₹25.000 ως αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.Ακυρώσεις τρένων λόγω πλημμυρώνΟ sidirodromikanea

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