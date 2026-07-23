2026-07-23 06:29:48
Φωτογραφία για Ρότερνταμ: 15 τραυματίες από σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus.
Ένας άνθρωπος, που εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείοΣυναγερμός σήμανε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, την Τετάρτη (22/07) έπειτα από τη σύγκρουση δύο τραμ στη γέφυρα Erasmus.Το σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα δεκαπέντε άτομα να τραυματιστούν, ένας εκ των οποίων σοβαρά.Πλάνα από βίντεο που sidirodromikanea
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Ένα ιστορικό αρχοντικό της Πάτμου
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Ένα ιστορικό αρχοντικό της Πάτμου
Ινδία: Αρνήθηκαν την επιστροφή χρημάτων σε ηλικιωμένο πολίτη μετά από ακύρωση τρένου: Οι σιδηρόδρομοι διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση 25.000 Ρουπίες.
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Ινδία: Αρνήθηκαν την επιστροφή χρημάτων σε ηλικιωμένο πολίτη μετά από ακύρωση τρένου: Οι σιδηρόδρομοι διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση 25.000 Ρουπίες.
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