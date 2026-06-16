Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον ΑΝΤ1 για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με τις δύο πλευρές να μην έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστική συμφωνία. Παρότι όλα δείχνουν πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί, μέχρι αυτή τη στιγμή οι τελικές υπογραφές δεν έχουν πέσει, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, τα σενάρια που αφορούν το μέλλον του «Πρωινού» συνεχίζουν να απασχολούν την τηλεοπτική αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.COM, οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν περιορίζονται μόνο στην πρωινή εκπομπή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας φέρεται να συζητά με τον ΑΝΤ1 και για ένα ακόμη τηλεοπτικό project, το οποίο θα προστεθεί στις υποχρεώσεις του εφόσον υπάρξει συμφωνία. Αυτό που μπορούμε να αποκαλύψουμε είναι πως δεν πρόκειται για κάποιο late night show, καθώς τα πλάνα που εξετάζονται κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση.

Οι σχετικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και αποτελούν μέρος της συνολικής διαπραγμάτευσης που γίνεται αυτό το διάστημα ανάμεσα στον παρουσιαστή και τον σταθμό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η υπόθεση της ανανέωσης της συνεργασίας δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά, καθώς στο τραπέζι φαίνεται πως υπάρχουν περισσότερα από ένα ζητήματα προς συζήτηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ΑΝΤ1 επιθυμεί να διατηρήσει τον Γιώργο Λιάγκα στο δυναμικό του και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του σταθμού. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει το δεύτερο project που βρίσκεται υπό συζήτηση και το οποίο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αφορά τη βραδινή ζώνη.

Πηγή: tvnea.com