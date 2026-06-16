2026-06-16 15:31:46

Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες/επιζώντες και το ελληνικό Δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Πριν από λίγα λεπτά το Τριμελές Εφετείο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου και απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το σωματείο Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το sidirodromikanea

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