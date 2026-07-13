2026-07-13 13:04:44

Στο νέο backstage φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες που κινούνται μεταξύ φωτός και σκοταδιού, καθώς η υπόθεση κρίνεται και η αγωνία κορυφώνεται στο δικαστήριο. Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα είναι ένα μικρό μόνο μέρος, μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς.







Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, o νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες – επαγγελματικές και προσωπικές – ισορροπίες.







Δείτε το backstage φωτογραφικό υλικό στο link που ακολουθεί:



Πηγή: tvnea.com



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