2026-06-17 07:41:15

Πριν από δέκα χρόνια, την 1η Ιουνίου 2016, η Ελβετία εγκαινίασε επίσημα τη σήραγγα βάσης Gotthard, τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο και ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής που έχουν αναληφθεί ποτέ στην ήπειρο.Μια δεκαετία μετά την έναρξή του, το έργο δεν θεωρείται πλέον απλώς ως ένα μηχανικό επίτευγμα, αλλά ως ένα ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής που αποσκοπεί στη sidirodromikanea

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