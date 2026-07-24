2026-07-24 17:14:46
Φωτογραφία για ΟΣΕ - Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι : ETCS ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε:“Για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:Όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της εταιρείας μας, στο τέλος Αυγούστου 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% sidirodromikanea
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ΟΣΕ - Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι : ETCS ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
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ΟΣΕ - Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι : ETCS ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
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