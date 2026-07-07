2026-07-07 13:29:28
Φωτογραφία για Ο σιδηροδρομικός τομέας της ΕΕ ενώνει τις δυνάμεις του για να διατηρήσει ζωντανό το ζωτικής σημασίας ερευνητικό πρόγραμμα για τους σιδηροδρόμους.
Ο σιδηροδρομικός τομέας της Ευρώπης ένωσε τις δυνάμεις του για να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει και να επενδύσει σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της κοινής επιχείρησης «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι».Η UNIFE, η EIM (Ευρωπαίοι Διαχειριστές Σιδηροδρομικής Υποδομής), η CER (Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών) και η UIP (Διεθνής Ένωση Κατόχων Βαγονιών) απευθύνθηκαν sidirodromikanea
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Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι συστρατεύονται για να προστατεύσουν το ζωτικής σημασίας ερευνητικό πρόγραμμα.
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