2026-07-31 08:14:00
Φωτογραφία για Συστάσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στους σιδηροδρόμους.
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα παγκόσμιο έγκλημα και μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διασταυρώνεται ολοένα και περισσότερο με τα συστήματα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων. Οι Συστάσεις για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στους Σιδηρόδρομους, που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και τη Διεθνή sidirodromikanea
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Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας για νέα τρένα.
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