2026-06-17 07:53:39
Φωτογραφία για Μεγάλες λύσεις για μικρούς χώρους σε 38τμ

Οι κατάλληλες επιλογές διαμόρφωσης και διακόσμησης δημιουργούν έναν λειτουργικό και καλαίσθητο χώρο σε μόλις 38τμ

Αντί για τη συνήθη διαμόρφωση σπιτιών τέτοιου μεγέθους, με έναν ενιαίο χώρο, ο διαχωρισμός της κουζίνας με πάσο που περιλαμβάνει ντουλάπια, η γυάλινη πόρτα που διαχωρίζει τον χώρο του κρεβατιού χωρίς να στερεί φυσικό φως, η πλήρης αξιοποίηση του χώρου εισόδου με ντουλάπα, ένα κομψό παλιό έπιπλο και κρεμάστρα, το vintage ανοιγόμενο τραπέζι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τραπέζι και η διαμόρφωση του καθιστικού με έναν άνετο γωνιακό καναπέ κρεβάτι, συμβάλλουν ώστε το σπίτι να εξυπηρετεί λειτουργικά τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης ενός ή και δύο ατόμων. 



Διακοσμητικά οι απαλοί γήϊνοι τόνοι σε συνδυασμό με χρωματιστές και μαύρες λεπτομέρειες, η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου, η διακόσμηση των τοίχων με λιγοστά μεγάλου μεγέθους κάδρα και το ενιαίο ξύλινο πάτωμα επίσης βοηθούν στην αίσθηση ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος. 

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ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Επιλογές πλήρους αξιοποίησης του χώρου σε 35τμ

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