Οι κατάλληλες επιλογές διαμόρφωσης και διακόσμησης δημιουργούν έναν λειτουργικό και καλαίσθητο χώρο σε μόλις 38τμ





Αντί για τη συνήθη διαμόρφωση σπιτιών τέτοιου μεγέθους, με έναν ενιαίο χώρο, ο διαχωρισμός της κουζίνας με πάσο που περιλαμβάνει ντουλάπια, η γυάλινη πόρτα που διαχωρίζει τον χώρο του κρεβατιού χωρίς να στερεί φυσικό φως, η πλήρης αξιοποίηση του χώρου εισόδου με ντουλάπα, ένα κομψό παλιό έπιπλο και κρεμάστρα, το vintage ανοιγόμενο τραπέζι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τραπέζι και η διαμόρφωση του καθιστικού με έναν άνετο γωνιακό καναπέ κρεβάτι, συμβάλλουν ώστε το σπίτι να εξυπηρετεί λειτουργικά τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης ενός ή και δύο ατόμων.

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Διακοσμητικά οι απαλοί γήϊνοι τόνοι σε συνδυασμό με χρωματιστές και μαύρες λεπτομέρειες, η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου, η διακόσμηση των τοίχων με λιγοστά μεγάλου μεγέθους κάδρα και το ενιαίο ξύλινο πάτωμα επίσης βοηθούν στην αίσθηση ότι ο χώρος είναι μεγαλύτερος.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhemnet.seSHAREΔιαβάστε επίσης:ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Επιλογές πλήρους αξιοποίησης του χώρου σε 35τμΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhistoriskahem.seSHARE