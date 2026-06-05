Οι συντονισμένες κινήσεις της Microsoft και της Nvidia στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ξεσηκώσει τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Με κοινές αναρτήσεις τους που γράφουν επί λέξει «Μια νέα εποχή για το PC» ("A new era of PC"), συνοδευόμενες από τις γεωγραφικές συντεταγμένες της Ταϊπέι (όπου διεξάγεται η έκθεση Computex), οι δύο κολοσσοί προαναγγέλλουν μια ιστορική στροφή στην αγορά των προσωπικών υπολογιστών.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει χρονικά με τα συνέδρια Microsoft Build και την Computex, και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά στα αποκαλυπτήρια του πρώτου πανίσχυρου επεξεργαστή (CPU) της Nvidia για καταναλωτικά Windows PC, βασισμένου στην αρχιτεκτονική Arm.

Τι κρύβεται πίσω από τη «Νέα Εποχή»;

Μέχρι σήμερα, η Nvidia κυριαρχούσε απόλυτα στις κάρτες γραφικών (GPUs) και στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για data centers. Τώρα, μπαίνει απευθείας στο «γήπεδο» των Intel, AMD και Qualcomm, σχεδιάζοντας τον κεντρικό επεξεργαστή για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές και πληροφορίες, η ανακοίνωση αφορά τη νέα πλατφόρμα επεξεργαστών της Nvidia (με την κωδική ονομασία N1X ή N1), η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MediaTek.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν διαρρεύσει:

Αρχιτεκτονική Arm v9.2: Κατασκευασμένη στα 3 νανόμετρα (3nm) από την TSMC, προσφέροντας εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα και τεράστια διάρκεια μπαταρίας για laptops.

20-πύρηνος επεξεργαστής: Χρησιμοποιεί διάταξη 10 πυρήνων υψηλής απόδοσης (performance cores) και 10 πυρήνων αποδοτικότητας (efficiency cores).

Γραφικά επιπέδου Blackwell: Τα ενσωματωμένα γραφικά (iGPU) βασίζονται στην ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική Blackwell της Nvidia και φημολογείται ότι θα προσφέρουν επιδόσεις ανάλογες με μια αυτόνομη κάρτα γραφικών GeForce RTX 5060 Ti.

Unified Memory: Ενοποιημένη μνήμη LPDDR5X (έως και 128GB σε κάποιες εκδόσεις), στα πρότυπα των τσιπ της Apple.

Γιατί αυτή η συνεργασία αλλάζει τα δεδομένα

Η Microsoft δίνει στην Nvidia την πλήρη υποστήριξη και την «ευλογία» της, ενσωματώνοντας τα τσιπ αυτά στο οικοσύστημα των Copilot+ AI PCs.

Η είσοδος της Nvidia αλλάζει τις ισορροπίες σε τρία βασικά μέτωπα:

Τοπική Τεχνητή Νοημοσύνη (Local AI): Με την τεράστια ισχύ των πυρήνων της Nvidia, οι υπολογιστές αυτοί θα μπορούν να τρέχουν σύνθετα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και «ψηφιακούς βοηθούς» (AI agents) τοπικά, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο cloud.

Απάντηση στην Apple και την Qualcomm: Η Microsoft θέλει να σπάσει το μονοπώλιο της Apple (MacBook με επεξεργαστές M-series) σε επιδόσεις και μπαταρία. Παράλληλα, τελειώνει η αποκλειστικότητα της Qualcomm στα Windows on Arm laptops (Snapdragon X Elite series).

Gaming σε Arm υπολογιστές: Το μεγάλο αγκάθι των Arm επεξεργαστών μέχρι σήμερα ήταν το gaming. Η Nvidia, έχοντας το know-how, αναμένεται να προσφέρει κορυφαίες gaming επιδόσεις σε λεπτά και ελαφριά laptops, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος κατασκευαστής Arm τσιπ.

Οι πρώτοι υπολογιστές που θα ενσωματώσουν τους νέους επεξεργαστές της Nvidia αναμένεται να κυκλοφορήσουν από τη σειρά Surface της Microsoft, καθώς και από μεγάλους κατασκευαστές όπως η Dell, η Lenovo και η Asus (η οποία ήδη άφησε υπονοούμενα για τη σειρά δημιουργών ProArt).

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