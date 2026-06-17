2026-06-17 10:03:53
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»

 Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν η εκπομπή που ξεχώρισε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, καταγράφοντας 22.3% στο δυναμικό κοινό και δημιουργώντας μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 15.5%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε με 12.1%.

Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 6.4%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» κινήθηκε στο 2.9%.

Χαμηλά βρέθηκε και το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο κατέγραψε 2.7% στο δυναμικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
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