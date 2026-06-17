





Η βραδιά ανήκε ξεκάθαρα στο Μουντιάλ 2026, με τον αγώνα Γαλλία – Σενεγάλη να σημειώνει 19.8% στο δυναμικό κοινό και να καταγράφει την κορυφαία επίδοση της prime time ζώνης.

Ιδιαίτερα υψηλά κινήθηκε και η αναμέτρηση Ιράκ – Νορβηγία, η οποία κατέγραψε 16.4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχουν οι μεταδόσεις της διοργάνωσης.

Από τα προγράμματα ψυχαγωγίας και μυθοπλασίας, το «Να Μ' Αγαπάς» σημείωσε 18.0%, το «Μπαμπά Σ' Αγαπώ» 16.7% και ο «Άγιος Έρωτας II» 15.1%.

Το «MasterChef 10» κατέγραψε 13.8%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ακολούθησε με 12.1%.

Το «Έχω Παιδιά» σημείωσε 10.3%, οι «Σούπερ Ήρωες» 9.9%, η «Μία Νύχτα Μόνο» και η «Γη της Ελιάς» από 9.4%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» κατέγραψε 7.2%, αφήνοντας πίσω του το «Status Quo» με 2.1%.

Πηγή: tvnea.com