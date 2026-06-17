2026-06-17 11:36:00
Φωτογραφία για Hellenic Train : Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 10:26 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής. Από τις 11:00 έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα.Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που sidirodromikanea
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