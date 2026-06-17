2026-06-17 11:10:17
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: «Live News» και «The Chase» ξεχώρισαν στη μάχη της τηλεθέασης

  



Το «Live News» διατήρησε το προβάδισμά του στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας 15.8% στο δυναμικό κοινό και καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησε το «The Chase» με 14.0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 11.5%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» σημείωσαν 11.1%. Αξιόλογη ήταν και η πορεία του «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 10.0%.

Το «Στούντιο 4» κινήθηκε στο 8.5%, ενώ η ταινία «Ζητείται Επειγόντως Γαμπρός» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 8.2%.

Το «Cash or Trash» κατέγραψε 7.4%, το «Κάτι Ψήνεται» 4.9%, το «Rouk Zouk» 3.7% και οι «Καθαρές Κουβέντες» 2.3%.



Πηγή: tvnea.com
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