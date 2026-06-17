Ο Αχιλλέας Στεργίου και τα παιδιά του, Νικολέτα και Στράτος, είναι οι τρεις νέοι χαρακτήρες που μας συστήνονται στο 6ο teaser της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».Ο Γιώργος Παρτσαλάκης υποδύεται τον Αχιλλέα Στεργίου, πατέρα της Νικολέτας και του Στράτου, που, μόλις βγαίνει στη σύνταξη, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, για να ηρεμήσει. Είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) είναι καλοί φίλοι από το παρελθόν.Η Ελένη Βαΐτσου υποδύεται τη Νικολέτα Στεργίου, παιδική φίλη της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης), παρόλο που της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Εργατική, αλλά μοναχική, έχει αναλάβει με επιτυχία τα οικογενειακά κτήματα.Ο Κωνσταντίνος Τσίτσιος υποδύεται τον Στράτο Στεργίου. Φίλος και ο ίδιος με την Εύα, δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται και στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ». Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.ΜΠΛΕ ΩΡΕΣΤο ταξίδι τους αρχίζειΔείτε το teaser:Πηγή: tvnea.com