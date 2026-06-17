





Με μικρές διαφορές και έντονο ανταγωνισμό κύλησε η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη «Super Κατερίνα» να καταγράφει 9.9% στο δυναμικό κοινό και να τερματίζει πρώτη.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Buongiorno» με 9.2%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 8.3%, παραμένοντας κοντά στη μάχη των πρωταγωνιστών.

Το «Το Πρωινό» κατέγραψε 7.2%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκαν το «10 Παντού» με 4.0% και οι «Αταίριαστοι» με 3.4%.

Το «Πρωίαν σε Είδον» ολοκλήρωσε τη μέρα με 2.5%.

Πηγή: tvnea.com