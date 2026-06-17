





Με οριακές διαφορές εξελίχθηκε η μάχη της μεσημεριανής ζώνης, με το «Live You» να καταγράφει 8.6% στο δυναμικό κοινό και να έχει το μικρό προβάδισμα της ημέρας.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 8.5%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 7.4%, παραμένοντας κοντά στους πρωταγωνιστές της ζώνης.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν και η πορεία του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο κατέγραψε 7.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε η «Pop Μαγειρική», η οποία σημείωσε 2.7%.

Πηγή: tvnea.com