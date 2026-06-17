2026-06-17 11:10:17
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οριακές διαφορές αλλά μονοψήφια...



Με οριακές διαφορές εξελίχθηκε η μάχη της μεσημεριανής ζώνης, με το «Live You» να καταγράφει 8.6% στο δυναμικό κοινό και να έχει το μικρό προβάδισμα της ημέρας.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 8.5%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 7.4%, παραμένοντας κοντά στους πρωταγωνιστές της ζώνης.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν και η πορεία του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο κατέγραψε 7.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε η «Pop Μαγειρική», η οποία σημείωσε 2.7%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» και «The Chase» ξεχώρισαν στη μάχη της τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» και «The Chase» ξεχώρισαν στη μάχη της τηλεθέασης
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Με μονοψήφια ποσοστά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Με μονοψήφια ποσοστά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Με μονοψήφια ποσοστά
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Με μονοψήφια ποσοστά
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» και «The Chase» ξεχώρισαν στη μάχη της τηλεθέασης
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» και «The Chase» ξεχώρισαν στη μάχη της τηλεθέασης
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» μπροστά – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» μπροστά – Δεύτερο το «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ κυριάρχησε
Πάνος Κατσάριδης: Ο κύκλος μου στο Πρωινό ολοκληρώνεται - Δεν ήταν δική μου απόφαση...
Πάνος Κατσάριδης: Ο κύκλος μου στο Πρωινό ολοκληρώνεται - Δεν ήταν δική μου απόφαση...
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/6/2026)
AMD EPYC Venice: CPU 256 ΠΥΡΗΝΩΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ NVIDIA Vera ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Zen 6
AMD EPYC Venice: CPU 256 ΠΥΡΗΝΩΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ NVIDIA Vera ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Zen 6